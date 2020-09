Se billedserie Raklev i blå trøjer og Holbæk i røde trøjer spillede lørdag 0-0 i serie 1. Foto: Christian Dahl

Målløst topopgør i Raklev

Lokalsport Nordvestnyt - 12. september 2020
Af Christian Dahl

Topopgøret i serie 1 i fodbold mellem Raklev og Holbæk B&I endte lørdag 0-0.

Kampen kunne have fået et andet forløb, hvis Raklevs Steffen Krogs langskud i det syvende minut var gået i mål i stedet for at prelle af på stolpen.

Men bolden gik ud, og så skulle man faktisk frem til fire minutter før kampens afslutning for at finde næste store målchance, da Holbæks Alain Lokolola efter et klumpspil fik sendt en afslutning af sted midt for mål, men den fik Raklevs målmand Nikolaj Edling klaret med en fodparade.

Begge mandskaber leverede en stærk defensiv kamp. Så trods nydeligt spil imellem felterne, blev holdene som regel stoppet foran straffesparksfeltet.

Raklev stillede på grund af skader emd et helt nyt midterforsvar, mens Holbæk havde masser af spillere med fra U19-afdelingen, da en række af de normale spillere var med divisionsholdet på Fyn for at møde Dalum.

Resultatet betyder, at begge hold fortsat er ubesejret i rækken. Holbæk ligger med 10 point på en delt førsteplads med Fårevejle og B72 Slagelse, mens Raklev er nummer fire med ni point.