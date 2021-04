Målfest mellem Raklev og Høng

Det endte med at blive en målfest, da Raklev og Høngs bedste fodboldmandskaber tirsdag aften mødtes i en træningskamp. Opgøret sluttede 4-4, efter at serie 1-holdet Raklev havde overtaget i første halvleg og gæsterne fra serie 2 og Høng sad på det meste af spillet i anden halvleg.

Raklevs Marcus Stoltenberg åbnede scoringen efter et kvarter og han nåede faktisk at lave hattrick inden pausen. Forinden fik Høngs Kasper Lauge udlignet til 1-1 og Simon Müller Nielsen, der gjorde comeback for Raklev, scorede til 2-1. Marcus Stoltenberg nettede to gange yderligere til pausestillingen 4-1.