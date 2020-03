Benny Stillhoff fra Holbæk Cykelsport, her sammen med verdensmester Mads Pedersen i Tølløsehallen, anser aflysningerne for at være mærkbare i cykelklubben. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Lokalt elitehold er presset af corona

Lokalsport Nordvestnyt - 20. marts 2020 kl. 14:09 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med aflysningen af alle cykelløb i april er de lokale cykelryttere under pres.

- Det har en masse betydning for os. Der er mange ting i klubben, der er gået i stå. Folk kan selvfølgelig køre nogle træningsture, men der er ingen træning sammen. Det har indflydelse på en masse ting, fortæller Benny Stillhoff fra Holbæk Cykelsport.

Og udfordringerne er endnu større i klubbens eliteafdeling Team Eiland Electric Carl Ras.

- Det er rigtigt ærgerligt, men det er kun en mindre ting i det store perspektiv. Både vores A- og B-ryttere føler, de skal ud og bevise deres værd. Og nu får de mindre tid til at gøre det på, fortæller teammanager Henrik Egholm.

Han fortæller desuden, at selve træningen er besværliggjort af de ekstra hensyn, der skal tages på grund af corona-virussen.

- Hometraineren bliver nok brugt noget mere, end den ellers ville. Rytterne kører også i naturen, men typisk kun to og to. Man skal tænke sig om, men hvis de kører side om side med lidt afstand imellem, så skal man være ekstremt uheldig for at blive smittet. Ellers kører rytterne alene og hjemme på hometraineren, fortæller Henrik Egholm.

Samtidig har han og rytterne svært ved at vurdere, hvordan træningen skal tilrettelægges, når de ikke ved, hvornår de skal køre løb.

- Hvordan skal man træne, når man ikke ved, hvornår man skal toppe? Vi sigter efter 1. maj. Vi kører ikke med lav intensitet, men den hårdeste træning er skåret væk på grund af corona. Det bliver meget staminatræning, fortæller Henrik Egholm.

Han fortæller samtidig, at man ved at skære den hårdeste træning væk forsøger at efterleve de seneste retningslinjer fra Team Danmark, som onsdag netop advarede mod for intens træning.

- Langt de fleste atleter ved godt, at såkaldt overtræning aldrig har ført noget positivt med sig, og atleterne er ofte i god dialog med deres trænere og Team Danmark i forhold til at dosere træningen rigtigt. Det gælder også i disse coronatider. Det betyder, at man sagtens kan træne almindelig fysisk træning, men man skal ikke begynde at gå i overtræning, fordi ens andre træningsmuligheder er stærkt begrænsede i øjeblikket, siger Team Danmark-direktør Lone Hansen i en pressemeddelelse.