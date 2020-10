Lokalopgør i serie 1 er aflyst

Det er især aftenkampe i midtugen, der giver problemer for Holbæk United, men Mehmet Tomak konstaterer, at efterårets tre sidste kampe alle er weekendkampe. Derfor forventer han ikke, at Holbæk Untied bliver nødt til at melde afbud til flere kampe.