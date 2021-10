Ane Sørensen scorede fire af Odsherreds mål mod Raklev. Foto: Per Christensen

Lokalopgør endte uafgjort

Fem sekunder før tid følte Raklev sig snydt for et straffekast, da de torsdag aften hjemme mødte Odsherred i kvindernes kvalifikationsrække.

De fik det ikke, og dermed forsvandt deres chance for en scoring til allersidst, der kunne have sikret dem årets første sejr. I stedet måtte de nøjes med uafgjort 21-21 efter en kamp, hvor Odsherred kun var på uafgjort ved 0-0 og 21-21. Det sidste mål scorede de 40 sekunder før tid.

- Som det udviklede sig i anden halvleg, føler jeg, at vi taber et point. Men på baggrund af første halvleg må man sige, at vi vinder et point, siger Odsherreds træner Christian Iversen.

Hans trænerkollega hos Raklev, Thomas Voss, mener, at uafgjort nok var fortjent, men han ærgrer sig over, at holdet ikke kunne holde føringen kampen ud.

- Det er lidt øv, men vi har en halvleg hver. Det er altid tætte kampe mod Odsherred. De er svære at spille imod, siger Thomas Voss.

Raklev sad massivt på første halvleg og var foran både 7-2 og 8-3 - nøjagtigt som i deres første kamp, som endte med nederlag til Holbæk JS. Odsherred kunne ikke få angrebet til at køre, og forsvar og målvogter lukkede for mange mål ind.

Det gav en pausestilling på 13-7, men i anden halvleg vendte tingene på hovedet.

- Vi holder vores aftaler, vi holder fart i bolden, og vi begynder at løbe. I første halvleg havde vi slet ingen kontraløb, fortæller Christian Iversen.

Allerede ni minutter inde i anden halvleg nåede Odsherred op på 14-13, men i stedet for at udligne ramte de indersiden af stolpen. Det gjorde de mange gange i kampen.

Omvendt brændte Raklev en stribe straffekast i kampen. Og derfor var ingen af trænerne hverken rigtigt tilfredse eller utilfredse.

- Jeg er glad for vores anden halvleg. Den tager vi med videre. De var også gode, og de spiller klogt og trækker os ned i deres tempo, siger Christian Iversen.

- Vi er ikke skarpe nok i slutfasen. Måske skal vi have en ekstra udskifter, så vi kan dosere kræfterne bedre. Det er superærgerligt. Vi føler godt, vi kunne have stået med fire point efter de første to kampe - men vi kunne også have stået med nul. Det bliver en tæt sæson. HØJ ser ud til at være bedre end alle andre, men resten ser ud til at ligge tæt niveaumæssigt, siger Thomas Voss.

Kampen i tal Raklev-Odsherred 21-21 (13-7)

Raklevs målscorere: Mette Prehn 7, Pia Marcher 5 (1), Signe Hansen 4, Sabine Frølund 3 (2), Rikke Sonne 1, Maria Sørensen 1. Odsherreds målscorere: Rosa Jakobsen 6, Mathilde Feveile 4, Ane Sørensen 4, Julie Jensen 2, Sandi Jensen 2, Katrine Olsen 2, Camilla Søborg 1.