Lokale talenter drager til Jylland

- Malte er en angriber med en god fysik. Han er en rigtig dygtig afslutter, der kan skyde og score fra selv de skæveste vinkler, så at kalde ham for en god målscorer, med de tal vi har set i denne sæson, er også meget passende. Og derudover er han også tit i oplæggerens rolle. Han er en angribertype, der er meget resolut foran målet, og så har han en positiv tilgang til sit spil og sin udvikling. Han er selv meget refleksiv og kan se, hvor han kan forbedre sig på banen.

Trænet med Siden han var U13-spiller har han ugentlig trænet med i FC Midtjylland, og allerede som U14-spiller flyttede han til Jylland. Men han kommer fra Kalundborg, og han spillede for Raklev, inden han tog til Slagelse og siden FC Midtjylland. Desuden har han gjort opmærksom på sig selv i skolefodboldturneringen for Nyrupskolen.

- Jeg har længe håbet på at kunne opnå en akademikontrakt. Det hele var meget nyt og spændende, da jeg skiftede til FCM. Så dengang gik jeg bare på banen, og gjorde det bedste jeg kunne. Men jo længere tid, der gik, jo mere kæmpede jeg også få at blive i klubben og komme op på akademiet. Jeg har været rigtig glad for min tid i FCM, og jeg glæder mig til at komme i gang på akademiet i Ikast, fortæller Malte Melin til FC Midtjyllands hjemmeside.