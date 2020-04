Lokale rekorder fra fodbold-efteråret

Holbæk United-Raklev i fodboldens serie 1. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Lokalsport Nordvestnyt - 12. april 2020 kl. 10:27 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæks hold i 2. division er det eneste lokale hold, der har været i aktion efter nytår. Det er endnu uvist, hvornår sæsonen genoptages, men vi har kigget nærmere på efteråret for de bedste lokale hold - fra 2. division til serie 2 hos mændene samt kvindeserie øst.

Der er dog et hold uden for lokalområdet, som fylder en del. Både Fårevejle, Raklev og Holbæk B&I's andethold fik nemlig sæsonens største sejr i serie 1 mod Greve. Og Holbæk United havde formodentlig gjort det samme, hvis ikke Greve havde meldt afbud til deres kamp mod Holbæk United.

Raklev vandt størst, da de i efterårets allerførste kamp vandt 10-1 på hjemmebane over Greve. Det er både efterårets største sejr og mest målrige kamp for alle de lokale hold. Debutanten Marcus Stoltenberg scorede hattrick for Raklev, hvor debuterende træner Steen Nissen dog nedtonede storsejren.

- Vi forventer meget mere modstand næste gang. Fortsætter Greve på dette niveau, så får de det svært. Vi leverede en fornuftig kamp på det niveau, vi skal være, sagde Steen Nissen efter kampen.

Der var dog en kampe mere i efteråret med 11 mål. Dog ikke med helt samme niveauforskel. Svebølle, der er tophold i serie 2, vandt hjemme 7-4 over Tune i en kamp, hvor Nick Trier scorede hattrick.

To kampe endte med 10 scoringer, da Kalundborg i serie 2 vandt 6-4 hjemme over Undløse, og da Undløse ude spillede 5-5 mod Fløng-Hedehusene.

Med tanke på de to kampe med 11 scoringer kan det ikke komme som den helt store overraskelse, at Svebølle og Raklev også er de to hold, der scorer flest mål per kamp. Raklev præsterede præcis tre mål per kamp, mens Svebølle scorede hele 3,64 mål per kamp.

I den anden ende finder man Mørkøvs bundhold i serie 2, der kun har scoret en gang i snit per kamp. Men Holbæk B&I i 2. division er ikke meget bedre. Med 1,18 scoring i gennemsnit per kamp er de det næstmindst scorende lokale hold i efteråret.

Træner Lars Feist er da også helt på det rene med, at målscoring var et problem i efteråret.

- Det er godt, der er vinterpause nu. Det har været den samme sang så mange gange om, at vi gjorde det godt, men lige manglede skarpheden. Den er alle trætte af at høre på. Vi har godt af at få luft, og så er vi klar igen til januar, sagde Lars Feist efter sidste kamp.

Til gengæld har Holbæk B&I lukket godt af. Kun fire af de lokale hold har formået at lukke under to mål ind i gennemsnit. Raklevs kvinder i kvindeserie øst har lukket 1,6 mål ind, Svebølle i mændenes serie 2 har lukket 1,55 mål ind, Holbæk B&I i 2. division har lukket 1,53 mål ind, men bedst af alle var Fårevejle i serie 1, der kun lukkede 1,36 mål ind i snit.

Pudsigt nok blev det dog kun til et enkelt clean sheet for Fårevejle, da de i efterårets sidste kamp slog Greve 5-0. Men kun tre gange formåede modstanderen at score mere end en gang mod Fårevejle.

De fleste hold lukkede mellem to og tre mål ind i gennemsnit, men to hold skiller sig kedeligt ud. Kalundborg i serie 2 lukkede 3,09 mål ind i gennemsnit, mens det ikke overraskende er et bundhold, der har lukket flest mål ind i snit. Mørkøv i serie 2 lukkede hele 3,55 mål ind i gennemsnit og er dermed både det hold, der lukker flest mål ind, og det hold, der scorer færrest mål i gennemsnit.

Og det bliver værre for Mørkøv, som også står noteret for efterårets største nederlag, da de tabte 7-0 på udebane til Svogerslev.

Tre hold deler andenpladsen med nederlag på seks mål. I serie 2 tabte Kalundborg 7-1 ude til Asnæs, som selv tabte 0-6 hjemme til Svebølle. Desuden tabte Tuse i sjællandsserien 1-7 hjemme til Vordingborg. Et nederlag, der formodentlig er det største på hjemmebane i klubbens historie.

- Når man er bagud med 0-4 ved pausen og taber så stort, var der ikke så meget at sige andet end, vi hurtigst muligt skal op på hesten igen, sagde Tuses træner Freddy Andersen efter kampen.

Det kom Tuse, der vandt ude over Haslev runden efter og aktuelt er på femtepladsen i sjællandsserien - 11 point efter Vordingborg på førstepladsen.