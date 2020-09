Kim Kenney Larsen (tv.) har tænkt sig at gennemføre Nykøbing Sjællands Bokseklubs stævne i Vig til december - uanset om der må være tilskuere eller ej. Foto: Niels Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Lokale håber at gennemføre stævner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale håber at gennemføre stævner

Lokalsport Nordvestnyt - 09. september 2020 kl. 16:00 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nykøbing Sjælland Bokseklub har fået en invitation til et lukket boksestævne i Køge sidst i september. Men ellers er det Hillerød Box Cup i oktober, som trænerne og bokserne i både Nykøbing Sjælland Bokseklub, Kalundborg Amatør Bokseklub og Team Bredahl i Holbæk ser frem til.

- Der plejer at komme boksere fra hele verden, og der bliver bokset i tre ringe. Og det er ikke aflyst endnu, siger Jimmi Bredahl.

Det er Haslev Box Cup i september til gengæld. Det var ellers det første stævne efter corona-nedlukningen, som bokserne så frem til.

- Vi forsøger at træne op til Hillerød Box Cup, erklærer Kalundborgs træner Jesper Christiansen.

Han fortæller, at de generelt prøver at træneefter de stævner, de har i kalenderen, men at det er frustrerende, at de ikke ved, om de bliver aflyst, som stævnet i Haslev.

Det er en ekstra udfordring for de stævner, der plejer at trække udenlandske boksere. Og det kan i sidste ende også ramme Kalundborgs eget stævne til januar. Her er det nemlig også planen at hente udenlandske boksere.

- Både Rizvan Sardalov, Daniel Isaev og Ramzan Sardalov er svære at finde danske modstandere til. Det ville være rart at få nogle tjekker eller polakker til at møde dem, siger Jesper Christiansen.

Han tager det dog foreløbigt roligt, men senest i november skal klubben i gang med de reelle forberedelser til stævnet, hvis de skal kunne nå at blive klar.

I Nykøbing Sjælland Bokseklub har formand Kim Kenney Larsen planer om et stævne i Vighallen allerede lørdag den 5. december.

- Uanset hvad, så holder vi det. De skal sgu i ringen - også uden tilskuere, siger Kim Kenney Larsen.

Det er Jesper Christiansen til gengæld ikke helt indstillet på i Kalundborg.

- Hvis der er publikumsbegrænsning på, så må vi overveje, hvad vi har råd til. Så er der kun sponsorerne tilbage, og jeg ved ikke, hvor meget de vil lægge, hvis der kun er 100 omkrng stævnet, siger Jesper Christiansen.

Generelt meldes der dog om godt træningsfremmøde i de lokale klubber. Kim Kenney Larsen kunne notere 81 til sidste uges fem træninger, og til stævnet i december forventer han selv at kunne sende seks boksere i ringen til reelle kampe og 10 til diplomkampe.

Hos Team Bredahl har man otte boksere, der skal have bøger i år.

- Vi er i fuld gang. Men man må kun sparre tre omgange på en hel trænignsaften. Det giver ikke så meget, men det er da bedre end ingenting. Hvis man må sparre tre omgange, hvorfor så ikke 10? Og det er kun den samme, man må sparre med en hel dag, siger Jimmi Bredahl.

Foruden de nævnte stævner er der DM i boksing i november. Og så skal Rizvan Sardalov på træningslejr med det danske landshold, hvor der også arbejdes på at finde udenlandsk modstand.