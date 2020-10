Se billedserie Rizvan Sardalov i rød trøje trådte til med kort varsel og boksede mod en landsholdskammeraten Silas Gryholt. Foto: KABK

Lokale bokse-nederlag i Hillerød

Lokalsport Nordvestnyt - 13. oktober 2020 Af Christian Dahl

Tre lokale boksere var med ved Fightnight i Hillerød i weekenden. Og alle tre måtte se et nederlag i øjnene.

Fightnight blev erstatningen for det aflyste HSK Box Cup. Kalundborgenseren Rizan Sardalov åbnede stævnet med et landsholdsopgør, da han med kort varsel sagde ja til at møde Silas Gryholt fra Gilleleje.

- Han taber nok første omgang, men efter min vurdering vinder han anden omgang klart. Tredje omgang vinder han nok med endnu mindre margen, end han taber første, vurderer Kalundborgs træner Jesper Christiansen, der havde sin bokser som vinder.

Men dommerne var ikke enige. De kårede Silas Gryholt som vinder med stemmerne 3-2.

- Hvornår kan jeg få lov at møde ham igen, lød spørgsmålet prompte fra Rizvan Sardalov.

Jesper Christiansen roser sin bokser for en god reaktion på nederlaget - og for indsatsen.

- Han lægger et godt pres, han styrer ham rundt i ringen, han holder ham i hjørnet, og han får nogle tunge træffere ind, roser Jesper Christiansen.

Han havde endnu en bokser med til Hillerød, og det blev til endnu et nederlag.

Siri Dalsgaard var oppe imod Michelle Eriksen fra Christianshavn, og efter en skidt start fra Siri blev det efter Jesper Christiansens mening en lige kamp. Hun ender dog med at tabe kampen 4-1.

- Siri er godt tilfreds. For hende handlede det om at komme i gang igen efter en lang kamppause, siger Jesper Christiansen.

Nederlag til Nykøbing-bokser Begge Kalundborg-bokserne er tilmeldt DM den 13.-15. november. Og der får de følgeskab af to boksere fra Nykøbing.

Begge boksere skulle også have været i aktion i Hillerød, men det lykkedes ikke at finde en modstander til Stanislaw Malovangi.

Til gengæld var der kamp til Asbjørn Jensen. Men ifølge træner Kim Kenney Larsen ramte han ikke dagen.

- Han bokser som en pose nødder. Det var hans far, der var i ringhjørnet, fordi jeg var prøvedommer, så jeg måtte ikke sige noget til ham. Han startede sindssygt godt ud, men så begyndte han at hooke, og han gjorde alt det modsatte af, hvad vi havde aftalt, siger Kim Kenney Larsen, der mener, at bokseren kun lå på 25-30 procent af sit normale niveau.

Boksere til Varde

Nykøbing Sjællands Bokseklub sender boksere til Varde sidst i oktober for at få sparring inden DM i Nørresundby.

Og Kim Kenney Larsen er begyndt at køre langt med Stanislaw Malovangi for at få ham matchet ordentligt forud for DM.