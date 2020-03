Løve-Høng øjner tredjepladsen

Måske var det medvirkende til, at Løve-Høng fik så god en start på kampen, som de gjorde. Efter 10 minutter var holdet foran 4-1, og alt tydede på, at de ville køre en sikker sejr hjem over bundholdet.

Hashøj fik både et rødt kort og fik brokket sig til to to minutters udvisninger. Det betød, at Hashøj på et tidspunkt var nede på tre markspillere. Men løve-Høng formåede ikke at udnytte overtallet. Tværtimod tabte Løve-Høng overtalsperioden, så det var helt tæt i slutminutterne. Det lykkedes dog for Løve-Høng at hente sejren, selv om den kun blev på et mål.