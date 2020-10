Foto: Per Christensen

Løve-Høng i gule trøjer sikrede sig torsdag adgang til næste pokalrunde, da de slog Arresø med et enkelt mål.

Løve-Høng klar til næste runde

U19-spilleren Benjamin Eriksen var en trussel på kontraløbene, men det var ikke meget, der lykkedes i det etablerede angrebsspil. Det skyldtes delvist, at Løve-Høng lod flere af de normale marginalspillere starte inde.

- Når man er kommet tilbage fra otte mål, så er tre ingenting, lyder det med et grin fra Claus Forza Petersen.

Her hentyder han til weekendens udekamp mod FIF, hvor Løve-Høng fik uafgjort, selv om holdet var bagud med otte mål 10 minutter før tid.

Forsvarsmæssigt kom det dog aldrig til at fungere for Løve-Høng. Fraværet af Frederik Hasselriis var tydeligt, og Løve-Høng fandt aldrig en løsning på Arresøs fløje. 14 af gæsternes 31 mål blev scoret fra fløjene.

Til gengæld gik det bedre i angrebet. Benjamin Eriksen fortsatte med sine kontraløb og krydrede det med at score efter gode overgange, da Arresø forsøgte at gå frem på Løve-Høngs bagspillere.

Også Tobias Dam, der ligesom Benjamin Eriksen er U19-spiller, trådte i karakter. Det var ikke mindst på grund af ham, at Arresø gik frem. Han lavede en række fine mål og trak flere udvisninger.

Tilsammen betød det, at Løve-Høng hentede føringen og i sidste ende vandt kampen 32-32.

- Vi ahr mange unge med, og mange af dem har ikke spillet i kvalifikationsrækken før. Jeg tager sgu hatten af for dem. I dag tog vi det som en træningskamp, og vi bliver bedre, når vi kommer i form. Vi lider stadig under den dårlige opstart. Det var en god kamp for os, nu hvor der er lang tid til næste kamp, siger Claus Forza Petersen.