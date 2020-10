Løve-Høng hentede point seks sekunder før tid

I først ehalvleg var Løve-Høng egentlig med i kampen, selv om det var FIF, der var foran med et mål eller to halvlegen igennem. Efter 12-10 ved pausen gik det dog galt for Løve-Høng i anden halvleg.

For at trætte FIF's rutinerede og aldrende spillere valgt Løve-Høng at gå frem med to mand i forsvaret. Det viste sig dog at være guf for de snu spillere på hjemmeholdet, og FIF nåede foran med otte mål, inden Løve-Høng i de sidste 10 minutter valgte at gå frem med tre mand.