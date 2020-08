Christoffer Lisson (tv.) havde håbet at have haft kræfter til at køre spurten til DM.

Lisson havde håbet på mere

På forhånd var håbet for kalundborgenseren Christoffer Lisson, at han kunne spille en rolle i finalen, da der søndag blev kørt DM i landevejscykling.

- Det er egentlig tilfredsstillende at være med i gruppen, men hvis det skulle være optimalt, så skulle jeg have spurten med om tredjepladsen. Jeg var kommet i top seks-syv-stykker, hvis jeg havde været bedre på dagen. Jeg sidder der, men bare for langt tilbage til at gøre noget i spurten, siger Christoffer Lisson.