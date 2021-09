Se billedserie Emil Schrøder blev topscorer med 10 mål og spillede en stor kamp, da Lammefjordens for næsten et år siden slog topholdet FIF. Søndag skal han og Lammefjorden så i gang igen på hjemmebane i Svinninge Sportscenter. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Lidt svært at få spillerne i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lidt svært at få spillerne i gang

Lokalsport Nordvestnyt - 26. september 2021 kl. 11:37 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Det har været et langt år, næsten uden håndbold, men nu skal de lokale klubber i gang med turneringerne igen.

Også Lammefjordens mænd i 3. division, der før corona-nedlukningen nåede at spille fem turneringskampe i 2020-udgaven og sluttede af med at banke topholdet FIF sidst i oktober.

Søndag tager holdet hul på en frisk sæson efter den lange turneringspause, når divisionens eneste fynske hold fra Tommerup kommer på besøg til sæsonpremiere i Svinninge Sportscenter.

Hos Lammefjorden glæder de sig naturligvis til at komme i gang, men cheftræner Martin Larsen er samtidig lidt spændt, for ikke alt har været som det plejer.

- Coronapausen har helt klart præget vores optakt, og det har været svært at få folk i gang igen. Den lange pause har gjort, at mange har fået en helt anden rytme, og forberedelserne har ikke været som i de andre år, fortæller træner Larsen, som på spillersiden har måttet sige farvel til så væsentlige spillere som Jacob Storm, der er rykket til Mørkøv for at trappe lidt ned.

Og så er en af Lammefjordens stærke forsvarsspillere Lasse Villumsen hårdt arbejdsramt og desuden flyttet til København - og derfor ikke kommet i gang. Det samme gælder Emil Broskov.

- Især de to sidste har været i klubben i mange år. Og Lasse Villumsen er en kulturbærer i klubben, som vi er kede af ikke at have til rådighed. Men man kan håbe, at han kommer til at savne os og finder tid, siger Martin Larsen.

Men klubben har allerede fundet en én til én-erstatning for Villumsen. Det er Oscar Høg Carlson, en talentfuld førsteårssenior fra egne rækker, der som U19-spillere også fik nogle kampe på andetholdet i sidste sæson - og kan gå direkte ind i Lammefjordens forsvarskæde.

Carlson får følgeskab af endnu en førsteårssenior, som er kommet op fra klubbens U19-hold. Jonas Jannsen er i besiddelse af en egenskab som klubbens bedste hold ikke har haft gavn af i mange år.

- Han er venstrehåndet højrefløj, og det betyder, vi kan lægge et helt andet tryk fra højre mod venstre. Det er vi godt tilfredse med, og de to har gjort det godt i træningskampene, understreger Lammefjordens træner.

Lammefjorden har spillet fem træningskampe op til sæsonstarten. Senest blev Løve-Høng fra kvalifikationsrækken slået torsdag efter, og i sidste weekend vandt 3. divisionsholdet en træningsturnering i østjyske Rask Mølle, hvor det blev til tre sejre i alt.

-I forhold til vores start, synes jeg egentlig, vi er et godt sted. Forskellen fra de andre år er nok, at vi var i bedre fysisk form. Nu tror jeg, vi skal spille os i form, siger Martin Larsen, der lidt forsigtigt kalder Lammefjordens startprogram for »fornuftigt«.

- Tommerup har i de seneste sæsoner haft det svært i den jyske 3. division, HFØ fra Ringsted-kanten er oprykker, og det er vores modstander i kamp tre, Tune, også. Så hvis vi er skarpe, kan vi få en god start, lyder vurderingen fra Martin Larsen, som forventer, at Lammefjorden kan være med i den bedste halvdel af 3. division.

Ifølge planen er der kampstart mod Tommerup søndag klokken 16 i Svinnninge Sportscenter.