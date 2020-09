Keeper Rasmus Hansen sørgede med store redninger og sikker indgriben for, at Svebølle kunne få et point ud af det udsatte opgør mod Avarta. Foto: Per Christensen

Lidt mellemfornøjet i Svebølle

Hjemmeholdet var med rette skuffet over selve spillet, som aldrig helt hang sammen, men Svebølle kunne til gengæld sagtens tillade sig at være tilfredse med at få et point ud af opgøret mod Avartas 2. divisionsreserver. Og at det overhovedet kom så vidt skyldtes ikke mindst Svebølle-keeper Rasmus Hansen, der havde et par helt store redninger i første halvdel af anden halvleg, hvor de lige så utilfredse gæster også havde et skud på stolpen.