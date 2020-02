Holbæk United, her Mohammed Asrihi, træner Turgay Keskin og anfører Fazil Keskin, er et af de hold, der får hjælp af strukturændringerne. Foto: Per Christensen

Lettere at undgå nedrykning i foråret

Lokalsport Nordvestnyt - 12. februar 2020

I forvejen er denne sæson en overgangssæson på grund af omlægningen af Superligaen fra 14 hold til hold. Da DBU Sjælland på sit delegeretmøde vedtog at udvide sjællandsserien og serie 1 fra 12 hold i hver pulje til 14 hold i hver pulje, blev det nødvendigt at justere endnu engang.

I praksis skal der være plads til i alt otte hold ekstra i de to puljer i henholdsvis sjællandsserien og serie 1, og det forplanter sig ned igennem serierne, hvor der især bliver færre nedrykkere.

Ikke mindst i serie 1 får det betydning. Her er både Holbæk United og Holbæk B&I's andethold indblandet i bundkampen. Men med de ekstra pladser til næste år ser situationen lysere ud for de to hold.

Realistisk set er det højst den dårligste 10'er i de to serie 1-puljer, der rykker ned. Og situationen i vinterpausen er, at Holbæk United er nummer 10 i pulje 2 med 10 point, mens Brøndby er nummer 10 i pulje 1 med ni point. Holbæk United har seks point ned til Fuglebjerg/Sandved-Tornemark, mens Holbæk B&I er fire point foran Holbæk United.

Alt afhænger som sædvanligt af fordelingen af nedrykkere mellem Øst- og Vestdanmark fra 2. division og mellem Sjælland og København fra danmarksserien.

Men et øjebliksbillede fortæller, at de fem dårligste hold i 2. division fordeler sig med tre til Vest- og to til Østdanmark. Det betyder tre-fire nedrykkere fra danmarksserien til sjællandsserien og københavnsserien. Med de nuværende stillinger vil det betyde to nedrykkere til sjællandsserien.

Hvis det bliver tilfældet, vil der kun være en nedrykker fra hver pulje i både sjællandsserien og serie 1. Og da Sakskøbing fra DBU Lolland-Falster ligner en sikker nedrykker fra sjællandsserien, bliver antallet af nedrykkere i serierne under sjællandsserien en mindre.

Det betyder i praksis, at kun den dårligste 12'er i de to serie 1-puljer rykker ud - og pointløse Greve ser ud til at sætte sig på den plads.

Hvis 10. pladsen i serie 1 skal give nedrykning, kræver det som minimum, at der kommer seks sjællandske nedrykkere fra danmarksserien, eller fem sjællandske nedrykkere samtidig med, at Sakskøbing og Nordfalster begge klarer frisag i sjællandsserien.

Nyt system næste sæson Det bliver formodentlig kun en enkelt sæson, DBU Sjælland kører med to gange 14 hold i sjællandsserien og serie 1. Det skyldes, den planlagte fusion af lokalunionerne, som vil medføre fælles turneringsstruktur for DBU Sjælland, DBU København, DBU Bornholm og DBU Lolland-Falster, som samles i DBU Bredde Øst, hvis det bliver vedtaget af lokalunionerne. DBU Sjælland skal afgøre det på et ekstraordinært delegeretmøde den 25. april i Roskilde.

Arbejdet med turneringsstrukturen fra 2021-2022 og fremad er ifølge DBU Sjællands turneringschef Thomas Lesly Rasmussen i gang, men det er for tidligt at sige noget om det.