Larsen udfordrede Asgren og Kragh

Marhias Larsen sad med helt fremme og var i udbrud to gange, men formåede ikke at skabe et forspring på mere end cirka 10 sekunder.

- Mathias lå alene fremme i udbrud et par gange. Det var et sats, og han burde måske nok have ladet sig hente i stedet for at brænde et par tændstikker af. Men han viste sig at være en af de stærkeste sammen med Kasper Asgren og Søren Kragh Andersen, så nu sker der noget. Han viste, at han er godt kørende, sagde teammanager hos Restaurant SuRi-Carl Ras, Henrik Egholm, efter løbet i Struer.