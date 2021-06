Kalundborg GB skal fra næste sæson spille i serie 3. Her er de stribede i en kamp i serie 1 mod naboerne fra Raklev. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Langt sejt træk venter for KGB Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Langt sejt træk venter for KGB

Lokalsport Nordvestnyt - 08. juni 2021 kl. 11:58 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Kalundborg GB står foran et langt genopbygningsarbejde, efter holdet lørdag med nederlaget til Såby mistede den sidste mulighed for at undgå nedrykning.

Holdet skal næste sæson spille i serie 3, og selv om formand Jesper Aagaard ikke er glad for situationen, kan han se en vej ud af problemerne. Men den er lang og besværlig.

- Det er lang tid siden, at Kalundborg har været så langt nede, og det er vi kede af. Vi skal have vendt det i det tempo, vi har holdet til. Der er ingen tvivl om, at inden for få år, er vi begyndt at tage turen, men det kommer til at tage tid, siger Aagaard.

Han fortæller, at det længe har stået klart, at det blev svært at overleve i rækken, efter klubben mistede en række spillere i vinterpausen. Derfor har klubben brugt tiden på at evaluere den nedtur, som reelt startede, da holdet mistede stort set alle spillerne fra danmarksserieholdet i 2016.

- Flere andre lokale klubber har gjort det rigtige, da de trak holdet helt, da de mistede spillere. Det har kostet enormt mange kræfter at prøve at redde det. Vi skulle også have trukket holdet, siger Jesper Aagaard.

Hårde år Formanden ser tilbage på en årrække, hvor klubben hele tiden har forsøgt at redde sig og slidt på spillere, der reelt spillede et niveau for højt.

- Vi er kede af, at vi har taget så mange nedrykninger i træk. Men vi har tænkt: Argh, vi kan godt lige redde os. Og det er bare hårdt at spille højere end ens niveau.

Formanden tror dog på en bedre fremtid. Og det skyldes primært klubbens ungdomsafdeling.

- De førsteholdsspillere, vi har nu, er ikke færdige med at udvikle sig, og vi har en stor ungdomsafdeling, hvor der er mange fine spillere. Men vi har et arbejde, der skal gøres af både ungdoms- og seniorafdelingen. Der er stadig et slip, indtil vi får de mange ungdomsspillere op, siger Jesper Aagaard.

Derfor er der heller ikke noget krav om oprykning allerede næste sæson.

- Vi vil op, hvis spillerne er til det. Det er helt klart spillernes niveau, der skal bestemme, hvilken række vi skal spille i. Men vi mener selv, vi har niveauet til toppen af serie 3. Vi vil rykke op, hvis vi har niveauet, ellers udvikler vi os et år mere, siger Jesper Aagaard.

Formanden ser gerne, at træner Bo Sørensen fortsætter i klubben. Og han godkender indsatsen i sæsonen.

- Det startede fint i serie 2, men så løb vi ind i skader, og nogle blev trætte af at skulle køre langt. I foråret kunne vi godt se, at det blev svært, men på nær mod topholdene har vi kun tabt med et mål, og der er tit gået mål ind til sidst, forklarer Jesper Aagard.

- Vi snakker med Bo, og vi er glade for Bo. Vi tror på, at det lykkes, og Bo er en del af vores fremtidsplaner. Men han skal også kunne se sig selv i vores planer, siger Jesper Aagaard.

Demografisk udfordring Jesper Aagaard mener samtidig, at Kalundborg står med en stor udfordring, fordi de ældste ungdomsårgange bliver tømt, når spillerne tager på efterskoler, og ikke alle vender tilbage til klubberne, når de kommer hjem. Samtidig flytter mange til København efter gymnasiet.

- Er der nok ungdomsspiller i Kalundborg-området til 11-12 seniorklubber? Det tror jeg ikke, lyder vurderingen fra Jesper Aagaard.

Derfor er en del af klubbens strategi at styrke ungdomsafdelingen.

- Med det ungdomsarbejde vi har, så er der noget at bygge på. Hvis man ikke hele tiden får spillere op, så bliver det svært, siger Jesper Aagaard.

- I bund og grund drejer det sig om, at man har en fungerende fodboldklub, konkluderer formanden.