Der var god opbakning, da Danmark i 2018 spillede U20-landskampe i Kalundborg. Fredag og lørdag kan kalundborgenserne igen se landsholdshåndbold, når mændenes U21-landshold møder Sverige to gange. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Landskampe skal spilles i Kalundborg

01. juli 2021 Af Christian Dahl

To landskampe på to dage - og så endda imod arvefjenderne fra Sverige.

Det er, hvad der venter i Kalundborghallerne fredag og lørdag, når det danske U21-landshold i herrehåndbold spiller træningskamp mod det svenske U21-landshold fredag klokken 17.30 og igen lørdag klokken 12.00.

De danske ungdomsstjerner er allerede kommet til Kalundborg, hvor der er landsholdssamling og træninger både onsdag og torsdag. Træningerne er lukket for publikum, men der bliver lukket 500 tilskuere ind til de to landskampe, hvor billetterne kan købes ved indgangen.

Egentlig er de to landskampe en nødløsning, da Danmark, Sverige og Norge efter planen skulle have mødt hinanden i en trekantturnering i Norge.

- Men på grund af corona kan vi ikke komme til Norge, og Norge kan hverken komme til Danmark eller Sverige. Så blev vi enige med Sverige om at spille to kampe, og det blev så i Kalundborg. Her kan vi bo tæt på hallen, og der er ikke for langt at køre fra Sverige, forklarer den danske U21-landstræner Simon Sørensen.

En slags afslutning

Testkampene og træningssamlingen er samtidig en form for afslutning for 2000-2001-årgangen, der har fået aflyst to ud af fire slutrunder i deres U21-tid - senest VM.

- Det er lige dele afslutning efter fire år i ungdomsregi på landsholdet og en mulighed for spillerne for at give et sidste indtryk af, hvor stor udviklingsmulighed der er i dem, siger Simon Sørensen.Flere af spillerne har allerede været med på højere plan. Der er ingen lokale spillere med på det danske U21-landshold, men der er to spillere med fra TMS Ringsted, som i denne sæson rykkede ned fra ligaen. Det er Oskar V. Rasmussen og Lauritz R. Legér.