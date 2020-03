Landskamp er på trapperne i Holbæk Sportsby

- På papiret er vi favoritter og både »Torpe« og jeg er i god form. Vi har gjort alt for at være i max form og det går den rigtige vej. Nu glæder jeg mig bare til at kæmpe for mit land, siger den yngste spiller på Danmarks hold, 16-årige Holger Rune.