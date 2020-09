Lammefjorden tog første sejr

Lammefjordens kvinder tog søndag den første sejr efter oprykningen til 3. division i håndbold.

Efter nederlag hjemme til Holbæk Jernløse Stenhus sidste weekend vandt kvinderne søndag ude over TMS Ringsted.

18-20 sluttede kampen efter 9-12 ved pausen. Og det blev en sejr, som Lammefjordens forsvar grundlagde.

Lammefjorden var uden knæskadede Mie Møller, karantæneramte Sophie Bøgh og den arbejdsramte målvogter Sarah Hargreaves. Alligevel lykkedes det at holde TMS fra fadet i store dele af kampen.

Især i anden halvleg havde Lammefjorden godt fat, og Sandra Holm Poulsen fik i høj grad elimineret skudtruslen udefra.

Hun blev også delt topscorer for Lammefjorden med syv Rene mål. Hun og Stina Storm var de altdominerende i Lammefjordens angrebsspil på en dag, hvor lange angreb blev en delaf våbnet mod TMS Ringsted.

Hjemmeholdet var foran være 7-7, men var ellers ikke tættere på sejren end uafgjort ni gange i kampen - senest ved 16-16, men Lammefjorden vandt derefter de sidste 13 minutter med 4-2.