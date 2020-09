Lammefjorden slog Dalby efter kontroversiel afslutning

Tingene så ud til at gå Dalbys vej, da de udlignede et minut og tre sekunder før tid mod Lammefjorden i premierekampen i mændenes 3. division i håndbold tirsdag aften i Svinninge.

Dommerbordet mente, at en Dalby-spiller havde lavet en udskiftningsfejl, og det betød to minutters udvisning. Dermed kom Lammefjorden til at spille i overtal i kampens sidste 57 sekunder, og det udnyttede Micky Rasmussen til at score til slutresultatet 24-23.