Lammefjorden-sejr i bundopgør

I det fortættede nedrykningsdrama i bunden af 3. division gav Lammefjordens håndboldmænd sig selv og det talstærke hjemmepublikum i Svinninge Sportscenter en forrygende og målrig kamp, der endte med en vigtig sejr på 33-29 over Ledøje-Smørum søndag eftermiddag.

Det var Lammefjordens anden sejr i træk, og holdet overhalede med de to point både Ledøje-Smørum og Roskildes andethold i bestræbelserne på at slide sig fri af nedrykningsfaren.

Lettelsen og glæden over sejren var til at få øje på umiddelbart efter kampen, som bød på masser af fart, mange mål og spænding til det sidste.

Hjemmeholdet var godt nok ikke på noget tidspunkt bagud, men havde kampen igennem svært ved at vriste sig afgørende fri.

I en første halvleg, hvor topscorer Morten Kristiansen var den altdominerede skikkelse med ni mål, var forspringet flere gange oppe på fire mål, men Ledøje-Smørum havde et par letbenede og effektive afsluttere, som holdt gæsterne inde i kampen.

Flotteste detalje stod dog en anden af Lammefjordens markante profiler, Mads Vandborg, for, da han meget beslutsomt løb solo over en banelængde og med en aflevering bag om ryggen til sidst spillede Micky Rasmussen fri til scoring. En lækker fastelavns-godbid for håndbold-elskere.