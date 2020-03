Lammefjorden rykker op

- Vi mangler euforien efter selv at have afgjort tingene, siger Dan Christiansen.

- Vi er nødt til at respektere den situation, samfundet er i. Med al respekt, så er håndbold bare håndbold. Der er mange, der har stor passion ude i klubberne, og de vil selvfølgelig ærgre sig. Der vil være nogle hold, der siger, at hvis de havde fået lov at spille deres kampe, kunne de have reddet sig eller sikret sig oprykning, og det er selvfølgelig rigtig. Men på nuværende tidspunkt er det den rigtige beslutning at træffe, siger Troels Hansen.