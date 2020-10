Lammefjorden kunne ikke finde netmaskerne

Der var ikke meget at komme efter, da Lammefjordens 3. divisionskvinder var på besøg hos Hvidovre i 3. division. Gæsterne i Dansborg-hallen var foran en enkelt gang - ved stillingen 0-1 - og så ikke mere til føringer i kampen. Hvidovre vandt opgøret med 20-12.

Faktisk scorede Lammefjorden blot fem mål i anden halvleg, og det er sjældent nok til at hente point. Første halvleg sluttede 10-7 til Hvidovre, der ikke havde det store besvær med at udnytte et hav af kaste- og gribefejl og upræcise afleveringer fra Lammefjordens side.