Lammefjorden kom ned på jorden

Lammefjordens kvinder kom ned på jorden efter sidste weekends sejr ude over TMS Ringsted.

Søndag tabte holdet 14-24 hjemme til Rødovre.

Det startede ellers godt for Lammefjorden, der i kampens målrige start havde føringen.Men da Lammefjorden efter 12 minutter udlignede til 6-6, var det sidste gang i kampen, de havde kontakt.

Holdene gik til pause med 8-11, og efter at have scoret sine første seks mål på 12 minutter var Lammefjorden godt en halv time om de næste seks.

Med 16 minutter tilbage scorede Lammefjorden pludselig to gange i træk og gav sig selv en livline med reducering til 12-16. Men der skulle gå næsten 14 minutter, før de igen fandt vej til målet, og der var kampen afgjort.

Til sidst fil Lykke Villumsen pyntet med kampens sidste scoring til 14-24.