Lærerigt EM for Thysted

Lokalsport Nordvestnyt - 15. juli 2021 kl. 10:53 Af Brian Jensen

Den 17-årige holbækker Jens Kristian Thysted var i sidste uge i aktion med det danske juniorlandshold. På hjemmebane i Smørum blev det til en syvendeplads ved EM for juniorer - og det resultat er den unge golfspiller ganske godt tilfreds med.

- Målet var at slutte i top otte, efter slagspilskvalifikationen. Så det kunne godt være bedre, men det er ikke dumt. Vi havde en tæt kvartfinale mod Tjekkiet, som kunne gå begge veje. Men fordi vi tabte den endte vi med at spille om 5.-8.-pladsen, fortæller Jens Kristian Thysted.

Det endte med syvendepladsen efter sejr over Holland, hvor samtlige danskere kom på pointtavlen. Og personligt var det en stor oplevelse for Thysted at dyste mod de bedste af de europæiske jævnaldrende spillere.

Nr. 2, DGU Elite Tour Sæson finale 2020 - Jeg har oplevet noget, som jeg aldrig vil glemme. Og jeg lykkedes med de ting, som jeg har arbejdet på, og det giver god udsigt for fremtiden. Jeg har blandt andet nogle sving-ændringer, som jeg prøver at overføre fra træningsbanen til konkurrence, og det er jeg begyndt at lykkes med, siger han.

Under EM-kampene var det begrænset hvor meget hjemmebanefordel der var for danskerne på golfbanen i Smørum.

- Det var mest inden vi gik i gang, at vi havde en fordel. De andre hold brugte meget tid på at prøvespille banen. Vi kendte den i forvejen og havde ikke samme behov, beretter holbækkeren, der fik værdifuld indsigt i hvordan de bedste juniorspillere agerer.

- Jeg fik mødt nogle af de store stjerner på min alder, der er rigtig gode spillere i for eksempel Tyskland og Spanien. De har en måde at bevæge sig rundt på banen. Det har jeg også, når jeg rammer mit topniveau. Man kan bare se på dem, at de er gode, lyder det fra Thysted, der for halvandet år siden skiftede fra Holbæk Golfklub til Smørum Golfklub.

Jens Kristian Thysted er muligvis på vej til et stort resultat i Kronborg Masters i Helsingør. Torsdag går han ind til sidste runde, på en delt førsteplads, fem slag under par. Om to uger gælder det så DM for junior og DM i slagspil for den talentfulde holbækker.