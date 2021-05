Kyniske Jernløse slog Vipperød

Anden halvleg blev mere målrig og hjemmeholdet fik gang i deres spil. 15 minutter efter pausen udbyggede Oliver Holm Petersen føringen til 2-0. Blot et par minutter efter fik værterne et straffe, som Nicklas Zittlau Halvarsson eksekverede og dermed gjorde det til 3-0.

Vipperød fik i det 83. minut en gylden mulighed for at komme tilbage, da de blev tildelt opgørets andet straffe. Det blev dog misbrugt af holdets Nickolass Segato. Kampens endelige højdepunkt kom i det allersidste minut, da Oliver Friis blev til dobbeltmålscorer med sit mål til 4-0. Jernløse scorer altså hele tre mål i anden halvleg, og sikrer sig tre point.

- Vi spiller en dårlig første halvleg, og mener faktisk vi kommer ufortjent foran tidligt i kampen. Vi virkede rådvilde og nervøse for at have bolden, men i pausen fik vi rettet op på tingene,og spiller med en helt anden attitude i anden halvleg og ender med at vinde sikkert 4-0. Vipperød på den anden side må se sig slået på trods af en god indsats i første halvleg især.