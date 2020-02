Kronborg jagter VM-billet i Disney World

Selv om 2019 var præget af en del skader, sluttede 20-årige Nikolai Kronborg fra Holbæk Musool Taekwondoklub sidste sæson med at blive dansk mester individuelt i taekwondosportens teknikdisciplin, Poomsae, hvor det handler om at være skarp i tekniske færdigheder som slag, spark og forskellige figurer.

I januar var hans deltagelse i NM i Oslo i fare på grund af et brækket håndled, men en uge før mesterskaberne smed han gipsen, satsede hele butikken - og vandt guld for hold sammen med Mathias Laursen og Benjamin Harder fra Herlev Taekwondo Klub, hvor han også selv er blevet medlem.

Her står en af verdens mest anerkendte trænere, Poomsae-master Lee, klar til at lære fra sig.

- Han er noget helt særligt, og mange har oplevet en drastisk udvikling efter et ophold hos ham, fortæller gymnasie-eleven Nikolai Kronborg.

Senere skal han og landsholdskammeraterne så deltage i US Open, der skal afvikles i Disney World, Orlando.

- Det er kæmpestort og skal foregå over fire dage. Og jeg håber, at jeg under turen til USA, kan kvalificere mig til VM, der jo skal afvikles i Herning i maj, lyder det fra Nikolaj Kronborg.