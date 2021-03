Holbæk-træner Lars Feist, foran anfører Ferdinand Bangsgaard, mener ikke at et læserbrev fra en tidligere formand gavner processen i klubben. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Kritik preller af på Holbæk-træner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik preller af på Holbæk-træner

Lokalsport Nordvestnyt - 10. marts 2021 kl. 12:24 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Holbæk-træner Lars Feist har været i skudlinjen. Ikke kun på grønsværen, hvor 2. divisionsholdet lørdag på udebane tabte med 2-6 til B93. Men også i avisens spalter, hvor den tidligere bestyrelsesformand i Holbæk Bold- & Idrætsforening, Anders Kloppenborg, mandag leverede en bredside mod træneren.

Læs også: Fortrød underskrift mod træner

Kloppenborg, der var formand i Holbæk fra 2004 til 2008, leverede sin kritik i et læserbrev, hvor han blandt andet foreslår, at den nyvalgte HB&I-formand Nicolai Stokholm stiller sig i spidsen for 2. divisionsholdet som træner - og at Feist bør fyres.

Feist bliver af Kloppenborg blandt andet beskyldt for en spillestil, hvor holdet »spiller på tværs og bagud« - altså alibi-fodbold. Kloppenborg mener desuden ikke, at Feist er i stand til at redde holdet fra nedrykning og fremhæver, at det er der kun én, der kan - nemlig Nicolai Stokholm.

Kritikken preller dog af på Feist, der reagerer med let hovedrysten.

- Jeg tror det er første gang nogensinde, at man sætter et læserbrev i avisen for at sætte træneren af. Men man har da lov til at have sin mening, fastslår Feist.

Holbæk-træneren har ikke meget til overs for påstanden om, at Holbæks spillestil er kedelig.

- I forhold til spillestil skal Kloppenborg måske holde sig til at spille golf. Jeg tænker, om han nogensinde har set vores fodboldkampe. Men som sagt, alle har lov til deres mening, lyder det fra trænerne, der i forhold til succeskriterie stoler ganske meget på spejlet hjemme på badeværelset.

- Det vigtigste er, at jeg kan se mig selv i øjnene. Og jeg kan undre mig over, hvorfor en tidligere bestyrelsesformand i klubben melder sådan ud. Det er da ikke noget, der gavner processen, mener Feist, der før læserbrevet ikke var klar over, hvem den tidligere formand er.

- Hvis han har et horn i siden på mig er det hans frie valg. Når jeg læser hans indlæg tænker jeg bare, om han det er vores kampe han har set, lyder det fra træneren.

relaterede artikler

Engberg måtte trække stikket 09. marts 2021 kl. 15:27