HB&I-formand Kim Stroustrup tager ikke et nej for et nej før alle muligheder er afprøvet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune afviser HBI-ønske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune afviser HBI-ønske

Lokalsport Nordvestnyt - 27. marts 2020 kl. 14:05 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag gav Divisionsforeningen grønt lys til, at fodboldklubberne i Superligaen, 1. division og 2. division kunne begynde at træne fodbold. Ikke som før coronaen, men i grupper på højst otte og med en række begrænsninger.

Den mulighed vil Holbæk B&I gerne have, og derfor har de spurgt Holbæk Kommune, som ellers har lukket alle idrætsanlæg, om de må træne på det kommunale anlæg.

- De har sagt nej. De vil ikke risikere smittefaren. Jeg tror, der er nogen, der ikke har læst materialet fra Divisionsforeningen ordentligt, siger Holbæk B&I's formand Kim Stroustrup.

Brian Ahlquist, der er chef for Kultur, Fritid og Borgerservice i Holbæk Kommune, bekræfter, at kommunen har afvist ønsket fra HB&I.

- Vi har et generelt forbud mod at bruge de kommunale anlæg, baner og haller. Det har vi, fordi vi har et ønske om at understøtte regeringen og sundhedsmyndighederne i at minimere smittespredningen, fortæller Brian Ahlquist.

Og i den forbindelse tæller det ikke, at det kun er en mindre samling spillere hos kommunens højst placerede fodboldhold.

- Vi er klar over, at det er en stor gene, men sikkerheden og sundheden går foran. Der er ikke forskel på, om det er 2. division eller serie 3. Virus smitter lige meget, siger Brian Ahlquist.

Holbæk B&I argumenterer med, at Divisionsforeningens oplæg er lavet i samarbejde med læger og eksperter, og derfor netop skulle holde sig inden for regeringens og sundhedsmyndighedernes rammer.

Men det får ikke Holbæk Kommune til at åbne banerne for dem.

- Vi tror på, at vi alle skal bakke mest muligt op om at undgå at sprede smitte. Så tidspunktet for at åbne banerne op igen kan blive så hurtigt som muligt, siger Brian Ahlquist.

Holbæk B&I mener dog ikke, at det er uforsvarligt, hvis Divisionsforeningens ret stramme regler overholdes.

- Vi ønsker jo ikke at træne, hvis det er farligt, siger Kim Stroustrup.

Han fortæller, at han er mere ærgerlig over kommunens stejle holdning end over for afslaget i sig selv.

- Det irriterer mig, at de ikke kan være mere fleksible. Vi beder ikke om ret meget, og der løber alligevel en masse unger rundt på banen. Det er skuffende, der ikke kan være mere samarbejde, siger Kim Stroustrup.

Han har dog ikke helt opgivet:

- Et nej er ikke et nej, før man har prøvet alle muligheder, siger Kim Stroustrup.