Kolding i trænerrolle i Holbæk

Badmintonspilleren Mads Pieler Kolding fra Holbæk bruger corona-lediggangen til at hjælpe i barndomsklubben Holbæk Badminton Klub, hvor han er tilbage i rollen som træner. To gange om måneden er doublespecialisten til træning i Holbæk, hvor han også assisterer ved holdkampe, når det er muligt.

- Jeg skal have smør på brødet, det er hovedårsagen. Når man ikke spiller eller rejser, så er det svært at tjene penge, forklarer Kolding, der stiller op for Team Skælskør-Slagelse i Badmintonligaen.