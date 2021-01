Mads Pieler Kolding fra Holbæk, her i kamp for Team Skælskør, er endnu en gang udtaget til det danske EM-landshold. Foto: Jens Wollesen

Kolding EM-klar igen

Når man har vundet den europæiske titel 17 gange før, og når blandt andre knivskarpe Viktor Axelsen er med på holdkortet, er der ikke noget at sige til, at det danske landshold i badminton er storfavorit til at vinde EM for blandede hold endnu en gang, når mesterskaberne spilles i finske Vantaa fra den 16.- 20. februar.