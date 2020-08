Se billedserie En del af DM-feltet ude på de livlige bølger ved Reersø. Foto: Foto: Elina Maslo

Knækkede master og favorit-sejr

Lokalsport Nordvestnyt - 24. august 2020

Vinden var hård og favoritterne seje, da Reersø Bådeklub i weekenden stod som værter for det åbne danske mesterskab for finjoller i bugten ud for Reersø.

Den firedobbelte verdensmester, tyske Thomas Schmid, der har taget sejren ved de sidste to DM-stævner, var også denne weekend helt suveræn med sejre i fire af de fem gennemførte sejladser i den olympiske bådklasse.

Hollænderen Bas De Waal blev ligeså forventet nummer to med den tredobbelte danske OL-deltager Otto Strandvig på tredjepladsen. Også den flerdobbelte danske mester levede op til forventningerne og føjede derme endnu en titel på sit cv.

Vinden spillede kraftigt med i det ellers berømmede gode sejlvand i farvandet mellem Reersø og øen Musholm. Så meget, at søndagens sejlads helt måtte aflyses.

I fredagens hårde vind måtte første sejlads udsættes, og da den så endelig kom i gang var der joller, der kæntrede og fik knækket masterne, når de ramte bunden af det seks meter dybe vand.

To sejladser blev genneført fredag, hvor otte af de tilmeldte godt 40 finjoller blev i land.

Lørdag var de skrappe vindforhold nogenlunde de samme, hvor 40 joller var ude i de op til to meter høje bølger. Tre sejladser blev gennemført lørdag.

Vinden var stadigvæk hård søndag, og efter en udsættelse, hvor det blæste op til 20 sekundmeter, blev det besluttet at aflyse de sidste sejladser. Hurtigste jollehastighed blev målt til 20.3 knob, hvilket svarer til et tempo på op mod 40 kilometer i timen.

- For at mesterskabet skal være gældende, skal fire sejladser gennemføres, og vi gennemførte fem, så det var okay, men også lidt ærgerligt, sagde Robert Bang Hansen, næstformand i Reersø Bådeklub, der af stort set alle deltagere fik stor ros som vært for det åbne DM-stævne.

Op mod 30 af bådklubbens medlemmer har brugt mange timer i forberedelserne og gennemførelsen af DM-stævnet.

- Vi har gjort meget ud af at servicere alle deltagere bedst muligt, og vi har fået en helt overvældende ros. Vi fik også tilbudt at arrangere DM for OK-joller, men vi skal lige have evalueret weekenden først, smiler Robert Bang Hansen.