Klublegende takker af i Kalundborg

Kalundborg GB må sige farvel til en af de mere markante spillere i de sidste mange sæsoner. Den polske målvogter Jakub Siwierski - af de fleste i klubben bedst kendt som »Kubber« - har valgt at lægge fodboldstøvlerne på hylden. Det sker efter et sæsonlangt tilløb, for faktisk stoppede den nu 36-årige målmand den aktive karriere for et år siden. Dengang lod han sig dog overtale til at hjælpe klubben i endnu en sæson.