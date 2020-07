Birol Serinkanli i sin sidste kamp for Holbæk i sejren på 4-2 over Ringkøbing.

Klubikon takker af i Holbæk

Den 31-årige venstre back er blevet gift og blevet far, og nu skifter han 2. division og tre ugentlige træninger i Holbæk ud med danmarksserien og to ugentlige træninger i Ishøj, hvor den tidligere Holbæk-spiller Erdogan Aslan er træner.

For 13 år siden debuterede 18-årige Birol Serinkanli på Holbæk B&I's førstehold. Sidste lørdag spillede han for 265. gang på klubbens førstehold, men nu er det slut.

