Klasseforskel i Tuse

Lokalsport Nordvestnyt - 03. oktober 2020 kl. 18:10 Af Christian Dahl

Der gik mindre end tre minutter af lørdagens sjællandsseriekamp mellem Tuse og Nordfalster, hvor Lasse Frendrup havde bragt hjemmeholdet Tuse foran 1-0.

Han fangede målmanden på mellemhånd og sendte et langskud af sted, som akkurat gik over målmanden og akkurat sneg sig under overliggeren.

Tuse endte med at vinde kampen med 6-0, og er nu på tredjepladsen med fire point op til Ringsted på førstepladsen, som næste weekend tager imod Tuse.

I lørdagens kamp vadede Tuse i chancer i første halvleg. Men det blev kun til to scoringer før pausen, da Lasse Frendrup i det 19. minut igen scorede på et langskud med keeperen på mellemhånd. Denne gang efter et langt angreb, hvor bolden blev lagt skråt tilbage til ham.

Inden pausen havde gæsterne reelt kun tre chancer. Den ene efter et boldtab af Tuse foran eget felt, og de to andre efter gode aktioner af Mads Delord Lind Jensen på venstrekanten - den ene gang efter en presfejl af Tuse.

Efter pause vendte kampen dog fuldstændig. Tuse ændrede en smule taktisk for at dæmme op for Mads Delord Lind Jensen, men det betød, at holdet kom til at stå forkert defensivt og ikke fik sat spillet offensivt. Pludselig var det gæsterne, der pressede på, og Tuse stod bare og sparkede væk fra forsvarszonen.

Men mål ændrer kampe, og en af Tuses befriere endte hos gæsternes indskiftede forsvarsspiller Jesper Andreasen, som midt på egen banehalvdel headede alt for kort tilbage, så den ligeledes indskiftede Tuse-angriber Mikkel Larsen kunne løbe solo og score til 3-0.

Det slukkede lyset for gæsterne, og Tuse fandt benene igen.

I den sidste halve time lignede det til tider legestue, og Mathias Riis til 4-0, August Mogensen til 5-0 og Mikkel Larsen med sit andet mål til 6-0 sørgede for tenniscifre.