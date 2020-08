Klasseforskel da Ishøj slog Raklev ud

Ishøjs cheftræner Erdogan Aslan havde prioriteret at tage på spiontogt forud for starten på danmarksserien i weekenden. Derfor havde han overladt roret til assistenten Jan »Krølle« Nielsen, da holdet tirsdag gæstede Raklev i femte runde af kvalifikationsturneringen til pokalturneringen.

Og assistenttræneren behøvede ikke få mere sved på panden, end varmen automatisk sørgede for.

Fra kampens start satte Ishøj sig begivenhederne. Men Raklev kæmpede bravt og kunne med en smule held have taget føringen. Mathias Møllers afslutning efter en foræring fra gæsterne var nemlig mindst lige så tæt på at give mål, som Mohamad Azaquons sløsede lob i kampens start.

Den stærke varme betød vandpause midt i hver halvleg, og de var lange nok til, at der kunne snakkes reel taktik. Og Ishøj kom markant mere aggressivt ud efter vandpausen.

Det resulterede i en scoring i det 35. minut, da Christian Offenberg headede Ishøj i front efter et indlæg fra højre. Minuttet efter måtte hjemmeholdets Tom Petersen ud i 10 minutter, og så lagde Ishøj et tungt pres. Raklev var reelt udspillet i eget felt, da Mohammad Ali gjorde det til 0-2, og i overtiden i første halvleg var Jean Claude Bozga gået med frem fra midterforsvaret, og han headede Ishøj foran 0-3.

Det slog kampen ihjel, og de sidste krampetrækninger forsvandt et kvarter efter pausen, da Christian Offenberg scorede fladt ved stolpen efter et par driblinger på kanten af feltet.

I kampens slutning fik Raklev to advarsler, og det udnyttede Ishøj til to scoringer. Først scorede Yousef Ghani på straffespark i det 93. minut, og to minutter senere lukkede Saban Øzdogan kampen med sin scoring til 1-6.