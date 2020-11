Karoline Ranners scorede tre mål i Holbæk Jernløse Stenhus? sejr ude over VSH. Foto: Mie Neel

Klar til topkampe efter ny sejr

Lokalsport Nordvestnyt - 24. november 2020 kl. 12:51 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Efter midtugens uafgjorte kamp hjemme mod SUS Nyborg skulle Holbæk Jernløse Stenhus på papiret på en noget lettere opgave ude mod VSH. Til gengæld var holdet ramt af afbud blandt bagspillerne, så holdet reelt kun havde tre bagspillere med. Og den ene var netop tilbagevendte Olivia Lilleskov Hansen, som helst kun skulle spille to gange 10 minutter.

Det klarede holdet nu fint, og der var den ventede forskel på bundholdet VSH og Holbæk Jernløse Stenhus, der nu kan spille sig på førstepladsen i weekenden. Holbæk Jernløse Stenhus vandt 23-19 efter at have været foran 11-9 ved pausen.

Julie B. Thorsen var rykket i bagkæden, hvor hun fra højre back skulle komme i overgang. Det lykkedes ifølge træner Thomas Emanuel fint, og hun fik endda scoret et par gange på ydersiden af backen.

Holbæk Jernløse Stenhus fik dog ikke for alvor lavet hullet i første halvleg. Men efter 9-11 ved pausen gjorde de det til 13-19 i anden halvleg.

Med 10 minutter tilbage af kampen gjorde udeholdet det dog svært for sig selv, da Karoline Ranners fik sin tredje udvisning og dermed rødt kort. Ud over undertallet betød det, at Holbæk Jernløse Stenhus havde en bagspiller mindre i kampens slutfase.

Men holdet viste stor disciplin, og derfor lykkedes det ikke for hjemmeholdet for alvor at komme tæt på, og det hele endte 19-23.

Dermed er Holbæk Jernløse Stenhus nummer to i rækken med syv point for fire kampe. Samme antal point har GOG/Gudme dog for fem kampe, mens der er to point ned til SUS Nyborg og Furesø, der deler fjerdepladsen. Rækken føres af HIK/KFUM, der har vundet alle sine fire kampe.

Regulært topopgør Dermed er der regulært topopgør, når Holbæk Jernløse Stenhus onsdag skal til Emdrup for at møde HIK/KFUM.

Og derefter skal holdet søndag til Fyn for at møde GOG/Gudme.

- Nu venter en førstepladskamp. Det bliver to spændende kampe, og det glæder vi os til, siger Thomas Emanuel.

Ud over æren ved at kunne vinde rækken, handler de sidste kampe om, hvilken række holdene skal spille i efter nytår.

De tre bedste hold i rækken kommer til at spille i 1. division A sammen med top tre fra den anden pulje i 1. division. Resten af holdene fortsætter i 1. division B sammen med blandt andre puljevinderne fra 2. division.

For Thomas Emanuel er det dog ikke afgørende, hvilken række holdet skal spille i. Men han går efter at udvikle holdet og ligge i top. Derfor er målet klart for de sidste tre kampe før jul, som ud over udekampene mod GOG/Gudme og HIK/KFUM byder på en hjemmekamp mod Kerteminde.

- Hvis vi får fire point i de sidste tre kampe, så er vi meget tilfredse, siger Thomas Emanuel.

Kampen i tal VSH-Holbæk Jernløse Stenhus 19-23 (9-11)Holbæk Jernløse Stenhus' målscorere: Josephine Glud de Witt 7, Sofie Pynt Larsen 5, Juli Bun Thorsen 4, Karoline Ranners 3, Olivia Lilleskov Hansen 2, Emma Koch 1, Karen Sjørslev 1.