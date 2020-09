Den professionelle speedwaykører Patrick Hansen fra Jerslev ved Kalundborg har fået endnu en hjemmebane i svenske Avesta nordvest for Stockholm.

Klar til bedste svenske række

Lokalsport Nordvestnyt - 10. september 2020 kl. 16:42 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om coronapandemien er kommet på tværs og enten har aflyst eller udsat sports­aktiviteter på alle niveauer, ser det ud til at Jerslevs professionelle speedwaykører Patrick Hansen når at få kørt lige så mange løb som i sidste sæson inden den kedelige virus tvang startsnoren til at blive nede.

I starten af året flyttede 21-årige Patrick Hansen til Polen for at forfølge drømmen om at blive professionel speedwaykører oven på sin uddannelse som mekaniker.

Efter nogle måneders forsinkelse - og noget utålmodig venten i sin nye hjemby Ostrow Wielkopolski i det centrale Polen - kunne han så for en måneds tid siden endelig slippe koblingen for sin klub Rzeszow i den tredjebedste polske liga.

I det sammenpressede program er det siden blevet til syv runder i ligaen - personlig succes - og en foreløbig placering som nummer fire.

På tredjepladsen Men samtidig har han også fået mulighed for at køre i den bedste svenske række, Bauhaus-Ligaen, og så er der pludselig blevet rigtig langt til hjemmebane nummer to, Avesta Motorstadion i Avesta, nordvest for Stockholm, hvor hans nye klub Marsana holder til.

Her var han onsdag med fem point med til at slå Rospiggarna fra Hallstavik med 46-44, hvilket bragte holdet på tredjepladsen i ligaen.

- Det giver en masse rutine, og så får jeg måske kørt lige så mange løb som i sidste sæson, siger Patrick Hansen om sit skifte fra den næstbedste svenske række i Nyköping, hvor han har kørt samtidig med sine starter for Varde i den bedste danske række.

Kører i ældre lånebil Den danske liga er ikke kommet på slaggerne endnu, og ikke mindst derfor, sagde Patrick Hansen ja til det svenske tilbud i den bedste liga. Også selv om der skal bruges mange timer på landevejene frem og tilbage fra det centrale Polen.

- Jeg kan tage færgen enten til Ystad eller Trelleborg, men i øjeblikket må jeg køre i en lånebil, fordi min gamle kassevogn med både seng og køleskab er hos en mekaniker i Polen - og det trækker noget ud, siger Patrick Hansen, der understreger at hans hyre for at køre for sin svenske klub kun lige rækker til at dække transportudgifterne.

- Men til gengæld får jeg meget god træning på de mere tekniske og lidt mindre baner, bemærker Patrick Hansen.