Se billedserie Assistmager Frederik Nymark (tv) og målscorer Victor Sørensen fejrer scoringen til 1-0 i Holbæks sejr over B1903. Foto: Christian Dahl

Send til din ven. X Artiklen: Klar Holbæk-sejr i første testkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar Holbæk-sejr i første testkamp

Lokalsport Nordvestnyt - 17. juli 2021 kl. 16:20 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Holbæk B&I's nye træner Marc Thevis fik en sejr i sin første kamp i spidsen for nedrykkerne fra 2. division.

Lørdag mødte de hjemme B1903, der skal spille pulje 1 i danmarksserien, mens Holbæk er placeret i pulje 2. Det blev til en klar sejr til Holbæk på 3-0 efter 1-0 ved pausen.

Allerede i det andet minut burde det være blevet 1-0, men med frit mål lykkedes det fra to meters afstand for Mikkel Jensen at sende Victor Sørensens fine indlæg over mål.

Holbæk havde klar overvægt i boldbesiddelse, og holdet kom foran i det 22. minut.

Holdet spillede op centralt, og Frederik Nymark kom i et dybdeløb i venstre side. Bolden så nærmest ud til at være for lang, men det lykkedes for Frederik Nymark at slå et hårdt fladt indlæg, som Victor Sørensen i fuld fart mod forstolpen sparkede i mål.

Fire minutter før pausen havde Holbæk bolden i mål igen, men dommeren dømte offside i situationen.

Anden halvleg startede som første. Victor Sørensen slog et skarpt indlæg, men Mikkel Jensen fik ikke scoret. Denne gang var han dog uden skyld, da en forsvarsspiller nåede i vejen for indlægget.

Gæsterne havde kun en udskifter med, og de begyndte at løbe tør for kræfter. Samtidig skiftede Holbæk fire mand godt et kvarter inde i anden halvleg.

I det 72. minut kom målet til 2-0, da indskiftede Alexander Stroustrup blev spillet fri i feltet centralt, hvorefter han køligt sendte bolden op i målhjørnet.

Tre minutter før tid gjorde anfører Malte Sjørslev det til slutresultatet 3-0, da han scorede direkte på frispark fra cirka 30 meter.