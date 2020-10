Katastrofestart i Holbæk-nederlag

Allerede i det tredje minut blev det 1-0 ved Anders Jensen, da bolden efter et hjørnespark fik lov at passere mellem venner i fjender i Holbæks straffesparksfelt, inden den blev sparket ind af den udækkede vendelbo.

Otte minutter efter viste Holbæk for første gang tænder. Et godt sideskift af MAgnus Sørensen betød, at Mads Bobjerg Larsen kunne sende bolden ind foran mål. Keeperen fik bokset til bolden, men kom samtidig kangt ud af sit ml, men Malte Sjørslevs afslutning mod mål blev blokeret.

Målmand Frederik Hansen sendte et kort målspark i fødderne på Triston Hall. Han var alene med tre angribere, men valgte alligevel at forsøge at drible. Det agv et boldtab, og Viktor ahlman kunne helt alene score til 3-0.