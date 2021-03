Mads Pedersen har kaptajnrollen både fredag og søndag, når han kører E3 BinckBank Classic og Gent-Wevelgem. Foto: Christian Dahl

Kaptajn Pedersen klar til Flandern-test

Lokalsport Nordvestnyt - 26. marts 2021 kl. 12:21 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

For en uge siden viste han gode ben i det belgiske brostensløb Bredene Koksijde Classic, hvor han blev slået i spurten af belgieren Tim Merlier fra Alpecin-Fenix.

Og efter en uges træning i Belgien, hvor hans far efter sigende har hjulpet til med pace på de belgiske veje, er tidligere verdensmester Mads Pedersen, med rødder i Tølløse og bopæl i Holbæk, nu klar til for alvor at sætte gang i klassikersæsonen.

Og Trek Segafredos kaptajn, der er kommet fint fra sæsonstart med sejr i Kuurne-Brussel-Kuurne og en god indsats i etapeløbet Paris-Nice, får en travl weekend med fredagens E3 Saxo Bank Classic, der rutemæssigt er beslægtet med den, der skal bruges ugen efter i Flandern Rundt.

Og allerede søndag er han med i det klassiske brostensløb Gent Wevelgem, der sidste år endte med at blive Pedersens første klassikersejr.

Fredagens E3 BinckBank Classic har efterhånden fået et ry som den store test for verdens største klassikerspecialister og en slags generalprøve op til klassiker-monumentet Flandern Rundt, som Mads Pedersen tidligere er blevet nummer to i.

I E3 BinckBank Classic spås Pedersen - sammen med holdkammeraten og Sanremo-vinder Jasper Stuyven en fornuftig vinderchance.

Men for Mads Pedersen vil det nok kræve, at han kan hænge på frem til de sidste relativt lette 40 kilometer og dermed igen være med fremme i en eventuel spurt, hvor han har vist sig at være formstærk.

Trek Segafredo-rytteren vil gerne gøre det godt i de resterende brostensklassikere, men den store drøm er at vinde brostens-trofæet i Paris-Roubaix. Klassikeren, som Pedersen har vundet juniorudgaven af, er dog netop nu i overhængende fare for at blive udskudt på grund af corona-smittefaren.

Hos de danske deltagere i fredagens løb har Kasper Asgreen, Søren Kragh og Mads Pedersen kaptajnroller. Hos Israel Start-Up Nation skal formstærke Mads Würtz Schmidt støtte Sep Vanmarcke, mens Emil Vinjebo, Lasse Norman Hansen og Andreas Stokbro på Qhubeka skal hjælpe Dimitri Claeys. Mikkel Bjerg skal være hjælper for Matteo Trentin og Alexander Kristoff på UAE-holdet.

Og kaptajn Pedersen har et stærkt hold bag sig i fredagens løb. Jasper Stuyven, som sidste weekend vandt Milano-San Remo er med som hjælper for Mads Pedersen, som desuden kan trække på Koen de Kort, Alex Kirsch, Quinn Simmons og Edward Theuns.