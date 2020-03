Mathias Rysgaard har forberedt sig i årevis på OL-kvalifikationen, som nu er udskudt på ubestemt tid. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Kalundborgenser i OL-kaos efter Corona-aflysninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborgenser i OL-kaos efter Corona-aflysninger

Lokalsport Nordvestnyt - 14. marts 2020 kl. 08:11 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg må ærligt indrømme, at da jeg fik bedskeden i dag til mødet, at det var en kæmpe mavepuster, da det har været plan A i flere måneder - ja næsten år. Men jeg tror, at hvis jeg lige tager den med ro i weekenden, så kan jeg lave en plan.

Sådan siger Kalundborgenseren Mathias Rysgaard, efter han torsdag fik at vide, at Danish Open og Stockholm Open i svømning er aflyst. De skulle have været svømmet 28. marts-1. april og 3.-6. april.

Svømmeren har i årevis haft sigtet på OL i 2020, og det var ved de to stævner, at han kunne kvalificere sig til OL. Men nu er de aflyst, og det er staig uvist, hvordan OL-kvalifikationen i stedet bliver.

Svømmerne på det nationale træningscenter blev orientret på et møde torsdag og i øvrigt sendt hjem med træningsfri de kommende to uger.

- Vi ved, at det sætter mange tanker og bekymringer i gang. Her må vi blot understrege, at vi er i tæt kontakt med såvel FINA, Danmarks Olympiske Komité (DIF) og Team Danmark for at danske svømmere vil få mulighed for at kvalificere sig til sæsonens internationale mesterskaber - her ikke mindst OL, siger Morten Hinnerup, konstitueret direktør i Dansk Svømmeunion, ifølge Swimnews.dk.

Ifølge Mathias Rysgaard er svømmerne blevet stillet i udsigt, at de stadig får to muligheder for at svømme under kravtiderne. Det bliver sandsynligvis til juni, og hvis EM på langbane gennemføres, ligner det et oplagt stævne.

- Hvordan et eventuelt hold udtages til EM uden kvalifaktion, vides ikke endnu. Men det bliver nok landstræneren og Lars Green (sportschef i Dansk Svømmeunion, red.), der sætter sig ned og beslutter hvordan det skal foregå, vurderer Mathias Rysgaard.

Han har tænkt sig at holde weekenden fri, men vil så gå i træning igen, selv om det ikke bliver i bassinet.

- Jeg vil lave noget skadesforebyggende og noget alternativ træning som løb eller cykling, så jeg holder min gode form ved lige og kan lægge et ekstra lag på, inden jeg skal være i min livs form, siger Mathias Rysgaard.

Han var ikke nået at gå i gang med nedtrapningen til Danish Open, så han vurderer ikke, at det ødelægger noget, at han nu først skal toppe i juni.

- Jamen træningsmæssigt har vi ikke begyndt på nedtrapningen endnu. Så jeg er stadig i det, man vil kalde for tungt træning. I stedet for at svømme mindre og mindre bliver der så ikke noget svømning i 14 dage, da vi er blevet hjemsendt. Fysiologisk burde det være okay, så det er mere mentalt at det trykker. Man kan sige, at jeg højst sandsynligt skulle svømme EM til sommer, så stævnet i sig selv påvirker ikke, og det er heldigvis så langt væk. Så jeg tror og håber på, at der er en plan inden da, så det ikke bliver pludseligt. Aflysningen og usikkerheden er utrolig nederen. Og bliver helt sikkert noget, jeg skal deale med mentalt, siger Mathias Rysgaard.

Også derfor har han brug for en mental pause lige nu.

- Det har været min drøm at opnå det, siden jeg var helt lille, så jeg bliver nødt til at bevare det gode humør, men jeg tror dog lige, at jeg holder en weekend uden de store planer, da det ligner en rigtig lang sæson i år, siger Mathias Rysgaard.