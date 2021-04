Mathias Rysgaard skal med på det danske EM-hold. Foto: Lars Møller/Lars Moeller

Send til din ven. X Artiklen: Kalundborgenser alligevel med til EM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborgenser alligevel med til EM

Lokalsport Nordvestnyt - 23. april 2021 kl. 15:00 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Mathias Rysgaard fra Kalundborg var så skuffet efter Danish Open i svømning, at han ikke havde lyst til at kommentere den manglende kvalifikation til EM og OL.

Men nu er der alligevel håb. Da EM-holdet blev endeligt udtaget efter Danish Open var Mathias Rysgaard nemlig med. Han skal nemlig deltage i holdkappen for mix-hold i både fire gange 100 meter fri og fire gange 100 meter medley.

- Lige nu er jeg lidt skuffet over det hele, men jeg håber, at glæden ved at komme med kommer til at fylde den kommende periode, fortæller Mathias Rysgaard.

Han bliver del af et historisk stort dansk hold til EM på langbane, som svømmes i Budapest, hvor også de tidligere Holbæk-svømmere Pernille Blume og Amalie Søby Mortensen er med.

EM er sidste mulighed for at klare kravtiden til OL for de danske svømmere, men da Mathias Rysgaard kun skal svømme holdkap, får han ikke muligheden for at kvalificere sig individuelt.

Til gengæld kan det åbne en dør til OL for ham at skulle svømme holdkap, selv om han ikek selv havde spekuleret meget over det.

- Fire gange 100 meter medley mix er på programmet, så det er hypotetisk muligt. Om det sker, aner jeg simpelthen ikke, og jeg havde faktisk ikke tænkt tanken, før du skrev, men det giver da helt sikkert noget motivation, fortæller Mathias Rysgaard.