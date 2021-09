Tobias Jørgensen (med bolden) er igen en af HF Kalundborgs profiler, når de torsdag indleder sæsonen ude mod AB. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kalundborg vil til tops igen

Lokalsport Nordvestnyt - 29. september 2021 Af Christian Dahl

- Vores ambition er at være med i toppen.

Sådan siger HF Kalundborgs nye cheftræner Brian Jensen forud for sæsonstarten i kvalifikationsrækken for mænd torsdag aften ude mod AB.

Holdet er de seneste tre sæsoner endt på en tredjeplads, og nu har Brian Jensen fået lov at stå ved roret i et nyt forsøg på at opnå divisionsstatus. Og den 38-årige træner, som er kommet til fra NFØ har tænkt sig at ændre både i forsvars- og angrebsspillet.

I forsvaret kan kalundborgenserne godt forberede sig på, at der ikke er faste pladser.

- Vi skal gøre forsvaret endnu bedre. Nogle er hurtige, og nogle er stærke fysisk. Så kigger vi på, hvem vi møder. Og hvis de har en hurtig back, så nytter det ikke noget, at vi har en langsom toer, siger Brian Jensen.

Han gør en dyd ud af at se modstanderne an på forhånd, og han har også allerede luret lidt om torsdagens modstander AB.

- AB har en god, hurtig playmaker, som også er gennembrudsfarlig og skyder godt. Så vi skal sørge for, at vi ikke står med to tunge treere, siger Brian Jensen.

Og selv om han er klar over, at det kan udfordre nogle af de mest rutinerede, så er han klar til at skifte fra kamp til kamp.

- De fire midterste skal helst kunne dække alle fire pladser. Men der er nogen, som har dækket toer i 10 år, som skal vænne sig til at dække treer, siger Brian Jensen.

Men også offensivt skal HF Kalundborg vænne sig til en ny træner. Han er træt af, at holdene i kvalifikationsrækken stort set ikke bruger deres fløje, men næsten altid angriber over midten. Så det er i fokus hos Kalundborg.

- Vi skal bruge mine angrebsåbninger og dem, de i forvejen har. Vi skal have fløjspillerne med. Vi skal have otte hurtige afleveringer i stedet for to hurtige afleveringer, så vi kan flytte deres forsvar, siger Brian Jensen.

Han har kunnet glæde sig over omkring 20 spillere til træning de seneste uger. Til gengæld har han vinket farvel til et par dygtige unge spillere, som har valgt at tage endnu et år i TMS Ringsteds ungdomsafdeling i stedet for at spiller senior i HF Kalundborg.

- Jeg kan sagtens sætte mig ind i deres valg, men det koster på bredden for os, siger Brian Jensen.

Derfor erkender han også, at indfrielsen af ambitionen om en topplacering hænger tæt sammen med antallet af skader. Men han synes til gengæld, at han har set positive tegn i træningskampene.

- Vi har spillet nogle gode træningskampe. Vi har spillet mod nogle 3. divisionshold, hvor vi kun har tabt knebent.

- Det ser meget positivt ud, siger Brian Jensen.