Kalundborg vandt slaget om Kalundborg

Lokalsport Nordvestnyt - 25. februar 2020 kl. 23:08 Af Christian Dahl

Med en sejr på 22-20 vandt HF Kalundborg sæsonens anden udgave af slaget om Kalundborg.

I november vandt HF Kalundborg med seks mål over Løve-Høng i Høng-hallen, og tirsdag aften vandt holdet altså med to mål hjemme i Røsnæshallen. Dermed understregede HF Kalundborg, at de er kommunens bedste hold på herresiden, og de er nu på tredjepladsen i kvalifikationsrækken to point foran Løve-Høng, der samtidig har spillet en kamp mere end HF Kalundborg.

Tirsdag aften fulgtes de to hold længe. Løve-Høng var foran 0-2, men ellers var der ingen føringer over et mål, før HF Kalundborg bragte sig på 9-7 med syv minutter til pausen. Men Christian Damgaard udlignede til pausestillingen 9-9 med næsten tre minutter tilbage af første halvleg.

I anden halvleg gik Løve-Høng frem med to mandsopdækninger i forsvaret og spillede syv mod seks i angrebet. Det så dog ud til at bekomme hjemmeholdet bedst.

Holdene fulgtes ad til 12-12, men med tre mål på to et halvt minut i den ellers målfattige kamp faldt afgørelsen. Dels fordi stillingen nu var 15-12, og dels fordi Løve-Høngs Joakim Pedersen fik sin tredje udvisning i forbindelse med Mikkel Nissen Jensens scoring til 15-12. Det blev han så sur over, at han tog sin trøje af og tyrede den i gulvet, hvilket dommerparret takserede til to ekstra udvisningsminutter.

Det nåede at blive 17-13, inden Løve-Høng blev fuldtallige, og det kom holdet aldrig tilbage fra. Målforskellen nåede ned på to mål, men derefter kom den op på fem mål ved 22-17 med godt to minutter tilbage af kampen.

Dermed lignede det pludselig en klar sejr, men Løve-Høng scorede kampens tre sidste mål, så slutcifrene blev 22-20.