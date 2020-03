Sporten.Høng hallen. Herrehåndbold. Lokalopgør. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kalundborg tabte til bundhold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborg tabte til bundhold

Lokalsport Nordvestnyt - 05. marts 2020 kl. 11:46 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HF Kalundborg i mændenes kvalifikationsrække har ellers længe lignet et hold, der kunne spille med om oprykningspladserne. Men den foreløbige tredjeplads ser ud til også at være endestationen for håndboldfællesskabet mellem Raklev og Rørby.

Skader og andre grunde til afbud har på det seneste drænet holdet for spillere, og onsdag aften løb HF Kalundborg så ind i det andet nederlag i træk til et af bundholdene, da TMS Ringsteds tredjehold vandt med 30-20 på egen bane.

I forrige runde måtte HF Kalundborg bøje sig for Østofte/Hillesteds bundhold, og spillende træner Thomas Emanuel erkender da også, at sæsonen i princippet er overstået for HF Kalundborg, der med tre kampe tilbage ikke kan nå med i opryknings-kapløbet, men til gengæld for længst er sikret en ny sæson i rækken.

- Nu må vi bare prøve at få det bedste ud af de sidste kampe, men selv om vi har haft mange afbud, kæmper de resterende spillere godt, fortæller Thomas Emanuel, der var tilbage på en af sine tidligere hjemmebaner onsdag aften.

Emanuel har selv spillet håndbold på øverste hylde i Danmark, blandt andet ligabold for Team Helsinge og divisionshåndbold for blandt andre TMS Ringsted, Ajax og Mørkøv.

Onsdag hilste han så på tidligere holdkammerater, der stadigvæk huserede på TMS Ringsteds tredjehold - og gjorde det godt nok til at slå HF Kalundborg.

Thomas Emanuel, der snart runder de 45 år, sad på bænken sammen med Kenneth Hansen, men da den jævnaldrende, tidligere bomber, Brian Jørgensen, fik lyskeproblemer efter 10 minutter, måtte Emanuel på banen i resten af kampen.

Ifølge den spillende træner spillede HF Kalundborg en flot første halvleg, hvor et forspring på to mål mål blev etableret midtvejs.

Men ikke længe efter efter blev holdet ramt at et par udvisninger, og det gav det meget rutinerede hjemmehold plads til at spille sig foran med 12-10 ved pausen.

Og i starten af anden halvleg viste de første symptomer på træthed sig hos HF Kalundborg, der efter 10 minutter var bagud med 19-13 og måtte konstatere at kampen reelt var lukket.

Kasper Larsen, der var tilbage efter karantæne, spillede en god kamp og blev topscorer med seks mål i Ringsted.