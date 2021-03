:Mikkel Pagh, yderst til højre, mener, at anklagerne mod DCU Distrikt Sjælland er så alvorlige, at de skal undersøges nærmere. Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kalundborg bakker op om undersøgelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborg bakker op om undersøgelse

Lokalsport Nordvestnyt - 13. marts 2021 kl. 13:35 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Der er lokal opbakning i Nordvestsjælland til kritikerne af Danmarks Cykle Union Distrikt Sjælland.

Det tidligere bestyrelsesmedlem Bo Belhage og tidligere suppleant Erik Houg har i et brev til Danmarks Cykle Union langet kraftigt ud efter Distrikt Sjællands bestyrelse, og senest har advokat Martin Falk Rømer vurderet, at det kan komme på tale med en politianmelde af bestyrelsens måde at arbejde på.

- Jeg har støttet, at der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og ellers er vi nødt til at gå til dem ved årsmødet, siger Mikkel Pagh, der er formand for Kalundborg Cykle Club.

Han mener, at det er nødvendigt at komme til bunds i beskyldningerne. Og han mener ikke, at man kan ignorere så kraftige anklager.

- Det er så omfattende og konkret, at der er nok til, at man er nødt til at undersøge det. Det ligner ikke noget, man bare kan finde på, siger Mikkel Pagh.

Og han lægger ikke skjul på, at det betyder en del for ham, at det netop er Bo Belhage og Erik Houg, der kommer med kritikken af DCU Distrikt Sjællands bestyrelse.

- Bo Belhage er i mine øjne hæderligheden selv. Det har han altid æret, og det får mig til at tro, at der er noget om det. Det er grund nok til, at man bør undersøge det, siger Mikkel Pagh, der også betragter Erik Houg som et gennemført hæderligt menneske.

Og det ærgrer formanden, at cykelsporten skal igennem endnu en sag om dårlig ledelse.

- Det er cykelsportens image herhjemme, der står for skud hver gang. Det koster medlemmer på sigt, når tingene ikke er orden, når det eneste, man kan læse i medierne, er problemer, siger Mikkel Pagh.

Hans formandskollega i Holbæk Cykelsport Lars Bang har modsat Mikkel Pagh kun siddet i et år. Han er derfor ikke så godt inde i forholdene i forbundet og kender primært sagen ud fra det brev, Bo Belhage og Erik Houg har sendt rundt.

- Jeg har kun været formand i et år og har lagt alle kræfter her i klubben, så jeg har slet ikke involveret mig opad i organisationen, forklarer Lars Bang.

Derfor har han ingen kommentarer til sagens indhold.

relaterede artikler

Mulig politianmeldelse i DCU-sag 12. marts 2021 kl. 18:26

DCU-formand har tillid til kritiseret bestyrelse 12. marts 2021 kl. 17:02