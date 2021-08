Se billedserie PostNord Danmark Rundt 2021. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kæmpe resultat for lille Holbæk-hold

13. august 2021 Af Brian Jensen

Det var et næsten uhørt resultat, da cykelrytteren Sebastian Nielsen fra Holbæk-holdet Restaurant SuRi Carl Ras fredag kørte sig ind på en andenplads i fjerde etape af PostNord Danmark Rundt. Det var langt mere, end det forholdsvis nye og - i forhold til konkurrenterne - stærkt underbemidlede hold havde turde håbe på.

Sebastian Nielsen var med i dagens lange udbrud, fra Tølløse til Kalundborg, og udbrydergruppen formåede i finalen at holde det jagtende felt bag sig med ganske få sekunder. Etapevinder blev amerikanske Colin Joyce, mens tredjepladsen gik til Martin Salmon fra Team DSM. Feltet og den førende rytter, Remco Evenepoel, kom i mål seks sekunder senere.

Det fornemme resultat var efter løbets afslutning endnu ikke sunket helt på plads hos den 20-årige Sebastian Nielsen, der før etapestarten i Holbæk gav udtryk for, at SuRi Carl Ras skulle med i dagens udbrud.

- Vi går 100 procent efter at ramme et udbrud i dag, vi har ikke ramt et endnu. Det betyder noget at være på hjemmebane og vise os frem for alle sponsorerne og på tv, og nu er det sidste chance, sagde Sebastian Nielsen umiddelbart efter præsentationen i Holbæk.

Masser af is i maven

Andenpladsen, og status som bedste dansker på fjerde etape, gav store smil i Restaurant SuRi Carl Ras-lejren efter løbet.

- Jeg tror ikke helt, at jeg har fattet det endu, at jeg er blevet toer på en etape i Danmarks største løb. Men jeg var da skuffet over ikke at vinde, siger Nielsen, der havde held med at ramme et udbrud omkring Tølløse.

- Vi gik alle med i alt i starten. Jeg kom så afsted på en af bakkerne i en ottemandsgruppe, og vi fik et godt samarbejde. Jeg var lidt i tvivl, da der manglede tre omgange i Kalundborg, da tænkte jeg at det ville blive svært, fortæller den 20-årige rytter, der fik overhalet flere konkurrenter i spurten og ikke var langt fra at snuppe sejren.

- Jeg fik placeret mig fint og havde meget is i maven på den sidste halvanden omgang, hvor jeg ikke tog nogen føringer. Jeg startede spurten ude i vinden, det havde været nemmere i læ, konstaterer Sebastian Nielsen, der er fra Rødovre.

- Det er helt klart det største i karrieren. Jeg håber, at der nu er slået hul på bylden, så jeg kan fortsætte den gode stime, siger Nielsen, der nu samlet er nummer 49, 17 minutter og 54 sekunder efter løbets førende rytter.

Forløsning for holdet

Også for Henrik Egholm, der er medejer af Restaurant SuRi Carl Ras, kunne endelig se anstrengelserne bære frugt.

- Jeg er virkelig, virkelig glad. Det er lidt af en forløsning for holdet. I dag var marginalerne med os og vi kom med i udbrud og det er fantastisk for Sebastian, det har han fortjent. En forløsning for holdet og for projektet, siger Egholm, der med fredagens andenplads næsten helt glemmer, at både Julius Nowak Dalner og Markus Kramer måtte udgå af løbet før fredagens etape.

- Rammen knækkede på Julius' cykel og Markus sprang simpelthen i luften, der var ikke mere i tanken. Men en andenplads på etapen mere end redder det hele, det er ikke en fiasko, at Julius og Markus måtte udgå. Andenpladsen overdøver alt andet og betyder, at vi ikke behøver at bukke hovedet. Det giver os et kæmpe rygstød, bare det at køre PostNord Danmark Rundt giver et boost. At Sebastian kommer på podiet i dag giver de andre ryttere et los i røven. Vi er her, og vi er her ikke for sjov, konstaterer Henrik Egholm.

Mads Pedersen, der også er medejer af Restaurant SuRi Carl Ras, og Jakob Egholm fra Trek Segafredo var ligesom SuRi Carl Ras-rytterne på hjemmebane. Pedersen endte på en ottendeplads på fjerde etape og er nu på løbets tredjeplads, et minut og 36 sekunder efter Remco Evenepoel, der fører løbet.

- Det er fedt at starte et cykelløb på hjemmebane, hvor vi træner flere gange om ugen. Vi kommer for at vinde, det gør vi også i dag, men oppe i Kalundborg er det en svær omgang, sagde Mads Pedersen.